مفاجأة كبرى في صفقات الزمالك.. محمد فاروق يطرح سؤالا للجمهور

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وكتب محمد فاروق :"هل تحدث مفاجآة كبرى في صفقات الزمالك قبل غلق القيد".

اتم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسمياخلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفابسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة