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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

رضا عبد العال
رضا عبد العال

علق الكابتن رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك، السابق ومنتخب مصر، على الصفقات الجديدة لـ نادي الزمالك، وقال إن محمد عاطف لاعب طنطا المنضم لـ الزمالك، يشبه اللاعب مصطفى فتحي، وقادر على تحقيق الأهداف، وهو صفقة مميزة للزمالك.

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وأضاف رضا عبدالعال، خلال تصريحات على قناة تن، أن اللاعب مهاب ياسر لاعب الداخلية المنضم للزمالك، هو لاعب مميز وكان مميز أثناء اللاعب مع الكابتن حلمي طولون في إنبي.


ولفت إلى أن اللاعب أحمد حمدي المنضم للزمالك، مختفي منذ فترة طويلة، عندما كان في النادي الأهلي، وأنه سيتم الانتظار لمعرفة مستوى اللاعب مع فريق الزمالك.


وكشف أن اللاعب زياد كمال، لاعب مؤثر في نصف الملعب، ويلعب بالقدمين، وأنه يتوقع تقديم مستوى مميز مع الزمالك.


سيف فاروق جعفر
وأوضح أن اللاعب ناصر ماهر، مميز ولكن الإصابة جعلته يبتعد عن الملاعب، وأنه في حالة المشاركة سيكون خليفة لـ عبدالله، السعيد، ورفض الحديث عن عودة سيف فاروق جعفر للزمالك.


وتابع أن عبدالله السعيد، من أفضل النجوم في وسط المعلب، وأن الجميع يعلم مستوى عبدالله السعيد.

 


 

رضا عبدالعال لاعب الأهلي الأهلى منتخب مصر الزمالك مصطفى فتحي

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