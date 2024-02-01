عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

حسام حسن
حسام حسن

أكد الكابتن عفت نصار نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جمهور الأهلي يطالب بتولي الكابتن سيد عبد الحفيظ منصب المدير الإداري للمنتخب المصري، موضحًا أنه ضد ذلك، وأن المنتخب به مشكلات كثيرة، ولم يتم حلها بالكامل والموضوع متوقف على المدير الإداري.

txt

نجم الأهلي السابق : حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب

txt

ضياء السيد: الأهلي أخطأ في عدم ضم حارس جديد والسعيد مكسب للزمالك


وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب يحتاج لـ مدير فني جديد، وبعد الوصول لـ مدير فني يتم التفكير في المدير الإداري.


ولفت إلى أن البعض يتحدث عن تولي الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، وأنه ليس ضد حسام حسن، ولكن الاعتراض على أن المدرب حسام حسن تولى منصب المدرب العام لمدة 26 مرة، خلال 18 عامًا ولم يحقق أي بطولة.


وأشار إلى أن حسام حسن تولى تدريب الزمالك، والاتحاد، وبيراميدز، وفرق كبيرة ولم يحقق أي بطولة.

 


 

منتخب مصر سيد عبد الحفيظ عفت نصار حسام حسن الكابتن حسام حسن بيراميدز الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة

قفل اللعبة .. أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية

واشنطن تعاقب أنقرة|5 قضايا تمنع تركيا من العودة لبرنامج طائرات إف 35


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ