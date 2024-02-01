نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

أكد الكابتن عفت نصار نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جمهور الأهلي يطالب بتولي الكابتن سيد عبد الحفيظ منصب المدير الإداري للمنتخب المصري، موضحًا أنه ضد ذلك، وأن المنتخب به مشكلات كثيرة، ولم يتم حلها بالكامل والموضوع متوقف على المدير الإداري.



وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب يحتاج لـ مدير فني جديد، وبعد الوصول لـ مدير فني يتم التفكير في المدير الإداري.



ولفت إلى أن البعض يتحدث عن تولي الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، وأنه ليس ضد حسام حسن، ولكن الاعتراض على أن المدرب حسام حسن تولى منصب المدرب العام لمدة 26 مرة، خلال 18 عامًا ولم يحقق أي بطولة.



وأشار إلى أن حسام حسن تولى تدريب الزمالك، والاتحاد، وبيراميدز، وفرق كبيرة ولم يحقق أي بطولة.



