سؤال يفجر خلافًا بين سيد عبد الحفيظ وإكرامي على الهواء| اعرف الكواليس

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "هل يحتاج الأهلي إلى حارس جديد؟ سؤال يفجر خلافًا بين سيد عبد الحفيظ وإكرامي على الهواء".



وجاء في التقرير أن هناك خلافا بين الحارس السابق الكابتن إكرامي الشحات، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عن احتياج الأهلي لـ حارس مرمى.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إن الأهلي في حاجة لـ حارس مرمى، لأن الأهلي لعب 9 مباريات وأصبح لديه 25 مباراة، بخلاف كأس مصر، وكأس مصر الجديد، ومباريات أفريقيا.

وأضاف أنه لا يتعارض مع مشاركة مصطفى شوبير، كحارس لـ النادي الأهلي، ولكن المشكلة حدوث أي مشكلة لـ شوبير خلال الفترة المقبلة.

ورفض حارس مرمى المنتخب الأسبق إكرامي الشحات، كلام سيد عبد الحفيظ، وقال إن الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى، وإن الأهلي لا يتعرض لـ هجمات كثيرة على المرمى.

ونشب خلاف بين الاثنين على الهواء، فـ إكرامي الشحات، يرفض التعاقد مع حارس جديد، وسيد عبد الحفيظ يطالب الأهلي بالتعاقد مع حارس جديد.