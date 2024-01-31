مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع فيتوريا قبل توليه تدريب المنتخب.. فيديو

أكد الكابتن عفت نصار نجم الزمالك السابق، ومنتخب مصر، أن الشركات الراعية هي التي تتحمل راتب المدير الفني لـ المنتخب، ويكون هناك رأي لـ الشركات في اختيار المدير الفني.

وأضاف نجم الزمالك السابق،خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال في تصريحات لـ الكابتن أحمد شوبير، إن الشركات الراعية يكون لها تدخل في اختيار، وعقد المدير الفني، وأن من يدفع هو من يتحكم في الموضوع.

وفجر مفاجأة لأول مرة وقال:" فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، طلب 120 ألف دولار لتدريب الأهلي قبل توليه تدريب المنتخب، وأن النادي الأهلي رفض هذا الرقم وتعاقد مع كولر وحصل على 65 ألف دولار".

ورفض معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، حديث عفت نصار، وقال إن هذا الكلام غير صحيح.