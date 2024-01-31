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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي

صدى البلد

كشف الأعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من ضم حارس مرمى جديد للفريق.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “الأهلي يبدو انه سيكمل مشواره بثلاثي الحراس الموجود”. 

إصابة محمد الشناوي

وشهدت بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي انتهاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في ختام دور المجموعات.

وحصل محمد الشناوي من الجهاز الطبي في الأهلي، على راحة سلبية طويلة في الوقت الراهن، بعد خضوعه لجراحة في الكتف، على أن يبدأ الحارس في الفترة المقبلة التدريبات التأهيلية في الجيم؛ إذ من المنتظر عودة الحارس بعد 3 أشهر على الأقل.

لماذا تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل؟

نجح مسؤولو النادي الأهلي، عقب إصابة الشناوي، في التعاقد مع حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، إلا أنه تم التراجع عن الصفقة خلال الساعات الأخيرة.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أسباب تراجع النادي الأهلي، عن حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، خلال الشتاء الحالي، مرجعا ذلك إلى خلافات أبو جبل مع عدد من لاعبي الأهلي، مثل محمد الشناوي، ومحمود كهربا، حيث أوصى ثنائي الفارس الأحمر، بعدم إتمام الصفقة خوفا من إثارة المشاكل داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي تراجع عن ضم محمد أبو جبل فضل البحث عن حارس آخر، كون اللاعب الجديد الذي سينضم سيكون بديلا للحارس مصطفى شوبير، الذي حصل على وعد بالمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة.

احمد شوبير النادي الأهلي حارس مرمى منتخب مصر عرض محمد الشناوي مصطفى شوبير والنادي الأهلي

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