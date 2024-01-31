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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني تحت السن

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني من اللاعبين الذي تم اختبارهم خلال الفترة الماضية، تحت السن هذا الموسم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحد اللاعبين ظهير أيسر ونال إعجاب إدارة النادي بالإضافة إلى لاعب آخر، للاستفادة من خدماتهم خلال الفترة المقبلة".

ياسر إبراهيم 

وعلى جانب آخر أعلن الإعلامي محمد شبانة، رغبة أحد الأندية في السعودية في ضم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي على سبيل الإعارة بقيمة 300 ألف دولار لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك خلال في تصريحات إذاعية لـ الإعلامي محمد شبانة. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

يذكر أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ستقام أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

 

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.
وقال شبابة في برنامج الاذاعي :" كولر قاعد مع ياسر ابراهيم بسبب عرض مغري من نادي ابها السعودي اعارة لمدة ٦ شهور مقابل ٣٠٠ الف دورو مع وجود بند شراء بقيمة ٢ونص مليون دولار".

وتابع :" كولر رفض بشدة بسبب حاجه الي مدافع بجوار ياسر ابراهيم ، وتالقه مع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة .

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أمير هشام: الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني تحت السن


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