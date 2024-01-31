لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون بالمران في هذا الموعد.. شاهد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موعد انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في المران.

وكتب عبر فيسبوك: “الدوليون ينتظمون في مران الأهلي الثلاثاء القادم”.

إصابة محمد الشناوي

وشهدت بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي انتهاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في ختام دور المجموعات.

وحصل محمد الشناوي من الجهاز الطبي في الأهلي، على راحة سلبية طويلة في الوقت الراهن، بعد خضوعه لجراحة في الكتف، على أن يبدأ الحارس في الفترة المقبلة التدريبات التأهيلية في الجيم؛ إذ من المنتظر عودة الحارس بعد 3 أشهر على الأقل.