عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

طالب خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق برحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" روي فيتوريا لا يستحق الاستمرار في تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة خاصة بعد الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار على يد منتخب الكونغو ".


وتابع: "من وجهة نظري أن حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق الأحق بتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

سعر الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

مهيب عبد الهادي ينفعل على الهواء ويكشف سبب خروج مصر من أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

اتحاد جدة يخطف نجم الشباب السعودي لمدة 4 مواسم

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

بحضور وزير الرياضة.. اللجنة الأولمبية تناقش عددا من الملفات المهمة

النصر السعودي يعلن رحيل نجميه عن الفريق لنادي الاتفاق

باكيا| راكتيتش يودع إشبيلية قبل الانتقال للسعودية

بأغرب هدف.. مالي تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو

مدرب اليابان: هدفنا التأهل لربع نهائي أمم آسيا ومواجهة البحرين صعبة

كأس آسيا.. مدرب المنتخب الأوزبكي: سعداء بالتأهل لربع النهائي ومواجهة قطر صعبة

ترشيحاتنا

بيان من السعودية والكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة

مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع فيتوريا قبل توليه تدريب المنتخب.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي بحبس غادة والي.. فيديو

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

نجم الأهلي السابق: حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ