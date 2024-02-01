عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: الأهلي أخطأ في عدم ضم حارس جديد والسعيد مكسب للزمالك

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي كان في حاجة لضم حارس مرمى، وكان من الخطأ عدم التعاقد مع محمد أبوجبل، مشيرًا إلى أن الحارس كان ملتزمًا معه في المنتخب ولم يدخل في أي صدامات مطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة Etc: "لم يكن هناك أي أزمة بين محمد الشناوي ومحمد أبوجبل خلال وجودنا في منتخب مصر، ودائما كان الشناوي يهنئ أبوجبل بعد كل مباراة على مستواه القوي".

وأضاف: "الأهلي كان يحتاج لحارس مرمى، ولا أعرف ما حدث، ومحمد الشناوي من الشخصيات الجيدة، ولكن لا أعرف ما حدث في هذه الأزمة، والطبيعي أن الأهلي كان يضم حارس جديد، وكنت أفضل التعاقد مع حارس جيد، وقد يكون هناك بعض العقبات في ذلك وأعتقد أن الكابتن أحمد شوبير يعلم النادي الأهلي ومصلحته جيدًا".

وأكمل: "عبدالله السعيد صفقة مميزة لنادي الزمالك، وهو مفيد ومكسب للفريق في وسط الملعب، والتوليفة الأفضل دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد، والباقي موجود معهم في المنافسة، ومعظم العناصر متشابهة في الفريق مثل سيف جعفر وناصر ماهر وأحمد حمدي وأوباما، الأمور تحتاج لوقت، وبصمة المدير الفني الجديد القادرة على التعامل مع هذه المعطيات، لكن عليه رؤية اللاعبين أولا في الملعب ومن ثم القدرة على توظيفهم بشكل يناسب الفريق".

وزاد: "هناك بعض اللاعبين الجدد للزمالك في حاجة لوقت من أجل التأقلم، لذلك عنصر الصبر مطلوب جدًا في المرحلة القادمة.. والزمالك قادر على الفوز بالكونفدرالية بنسبة 95%".

وتابع: "عقد روي فيتوريا يصل لـ240 الف يورو، اتمنى ظهور عقده كما سبق وظهر عقد كيروش على الهواء، وكان يحصل على 70 ألف يورو".

وأضاف: "كان يجب مناقشة الأمور بهدوء وبعيدًا عن الاسكريبت الذي نراه لدى البعض، وكيروش دائمًا كان يريد اختيار العناصر الشابة لمنتخب مصر، ومثال على ذلك ضم أسامة فيصل في خط الهجوم عندما كان نسعى لضم رأس حربة للبطولة العربية".

واتم: "متواصل مع كارلوس كيروش، ولكن لا أعلم مدى إمكانية موافقته على العودة مجددًا لقيادة منتخب مصر، ولكن كل شئ وارد قد يوافق على العودة، إذا كان التعامل معه بشكل مختلف، ووفقًا لأمور إدارية معينة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

صندوق النقد الدولي يقرّب مصر من 3 مليارات دولار

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

سعر تويوتا كامري في السعودية

دعاء المطر .. ماذا كان يقول النبي عند سقوطها

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

بفستان ضيق| درة تثير الجدل في ملتقى التميز والإبداع العربي

السبب صادم.. أب يلقي طفليه من شرفة الطابق الـ15 في الصين.. صور

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ