رسميا.. الزمالك يحسم مصير زيزو من الانتقال إلى الدوري السعودي.. تفاصيل

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن الجدل حول بيع أحمد مصطفى زيزو لنادي الشباب السعودي قد حسم، مشددًا على رفض النادي للعرض المقدم.

وأوضح سالم خلال تصريحات تلفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، أن العرض المالي الذي تقدم به نادي الشباب لا يتناسب مع قيمة وإمكانيات زيزو، مشيرًا إلى أن اللاعب يعد أحد ركائز الفريق ونجمه البارز.

وأضاف، أن أحمد زيزو لن يتم بيعه إلا في حال تقديم عرض مالي جاد ومغرٍ، وأن العرض الحالي من الشباب السعودي لا يلبي هذه المتطلبات. يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري في الجولة 13 من المسابقة.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي.

ويأتي حرص مجلس إدارة الزمالك على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.