عدلي القيعي: شرط وحيد لرحيل ديانج.. وهذا موقف عبد المنعم من الاحتراف

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، أن النادي لم يتلق عرضا لشراء ديانج سواء بستة ملايين يورو أو 8 ملايين يورو، ولو حصل وتم أخذ رأيي كنت سأوافق .

وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc: محمد عبد المنعم أصبح لديه قناعة بالاحتراف ويؤهل نفسه لذلك، وأتمنى ألا يتراجع عن حلمه في الاحتراف الأوروبي.

القيعي : اللاعبين في مصر محترفون

وواصل القيعي تصريحاته بالتاكيد على أن اللاعبين في مصر محترفون، ويحصلون علي أرقام مالية كبيرة، ونحن الدوري الأكثر إنفاقا بعد دوريات الخليج، ولاعبي شمال إفريقيا يلجأون إلينا لأننا ندفع ملايين في الصفقات.