القيعي: محمد فضل أخويا الصغير ورشحته مع خالد بيبو ووائل رياض للعمل بالأهلي

أكد عدلي القيعي رئيس شركة أن محمد فضل أخيه الصغير وله عندي الكثير وله الكثير من الخصوصية ورديت عليه ولم اقول هذا السبب حبا فيه .

وأضاف عدلي القيعي في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc: أنه عندما طلب منه اختيار ثلاثة كوادر إدارية اختار محمد فضل وخالد بيبو ووائل رياض ولكن الاخير اختار التدريب.

وواصل تصريحاته مؤكدا أنه رشح خالد بيبو أكثر من مرة للعمل معه في مجال الاستثمار والتسويق وهو شخص هادي ويستطيع النجاح في هذا المنصب .

واختتم تصريحاته بالتاكيد أن سيد عبد الحفيظ واحد من اءكي الناس واجدعهم ولم ينسي الاهلي حتي بعد أن رحل عن النادي وعلاقاته رائعة بالجمهور .