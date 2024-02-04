الأيام سوف تثبت.. تعليق عدلي القيعي على صفقة عبدالله السعيد في الزمالك

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن نادي الزمالك حقق أمرا مذهلا بمثابة الحلم بفك حظر القيد وتعاقد من 10 لاعبين، ولكن الأيام سوف تثبت مدى نجاح هذا الكم.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : التعاقد مع عبدالله السعيد؟ هناك من يتعاقد مع لاعب كبير بناء على تاريخه وينتظر منه النجاح وهو ما حدث مع الأهلي في صفقة موديست والأيام سوف تقرر ذلك من عدمه.

وأشار إلى أن ما حققه الزمالك نجاح يستوجب الإشادة وأن هذا الأمر يعزز المنافسة التي تخدم الصراع الشريف بين الأندية.

وأضاف أنه يتوجب على اتحاد الكرة والمسؤولين الوقوف إلى جانب النادي الإسماعيلي كما حدث مع الزمالك لمساعدته وكذلك نفس الأمر مع كل الأندية الشعبية.