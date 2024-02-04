من أين أتى الزمالك بأموال الصفقات؟.. المتحدث باسم النادي يجيب

رد أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك على السؤال الذي يتم توجيهه لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب حول مصدر الأموال التي تم بها إبرام صفقات انتقالات يناير.



وقال سالم في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "من أين اتى الزمالك بهذه الأموال؟ هذا ملف غير مطروح للنقاش فيه عبر وسائل الإعلام".



وتابع "منذ أن تولى مجلس الإدارة المسئولية وهناك لجنة استثمار وتنمية موارد دورها هو توفير الأموال لمجلس الإدارة لتوفير احتياجاته اللازمة".



وأضاف "المسموح له بطرح هذا السؤال هي الجهات الرقابية فقط في الدولة، ولكن ليس أي طرف آخر، في رأيي هذا السؤال غرضه الشو فقط".



وواصل "الزمالك ليس نادي صغير وقادر على توفير أمواله من موارده، النادي كان يعاني من قبل في كيفية إدارة موارده ولكن المجلس نجح في تحسين هذا الملف".