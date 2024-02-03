4 مواسم| التفاصيل الكاملة لتعاقد الزمالك مع نجم الأهلي السابق

كشف نادي الزمالك ، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب ناصر ماهر، قادما من صفوف مودرن فيوتشر، خلال الميركاتو الشتوي .

ووقع ناصر ماهر، لاعب الأهلي السابق، على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف.

وكانت صفقة ناصر ماهر للزمالك، قد اشتملت على انتقال عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر، مع إعارة عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

ويحتل نادي الزمالك، المركز 12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات.

كما يشارك الزمالك هذا الموسم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، علما بأنه توج قبل أيام بكأس دبي للتحدي بعد فوزه على الرجاء المغربي وأهلي جدة.

