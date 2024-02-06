أحمد موسى ينفعل على الهواء.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين.. ضربة قاضية لتجار الدولار بالسوق السوداء| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا سنشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

أحمد موسى ينفعل بسبب ارتفاع الأسعار: إيه علاقة الدولار بالجرجير والبقدونس.. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب ارتفاع الأسعار لبعض السلع، قائلا: "الجرجير وبالقندونس مرتبط بالدولار، إزاي يعني، ما هو خلاص كل حاجة بيتم ربطها بالدولار، سعر السلعة مش زي إمبارح، ولا زي بكرا".



انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن المستهلك المصري أصبحت تحكمه مخاوف، ما بين الشراء خلال الفترة الحالية، وما بين البيع خوفا أن ينخفض السعر.



هل تتغير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء مع قرب شهر رمضان؟.. الحكومة ترد

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري.



لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

تحدث أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع بالأسواق المصرية، قائلا: "كل سلعة لها مصدر وصاحب الذي يستوردها من الخارج أو ينتجها محليا، وبالتالي، فإن متابعة الأسعار يجب أن تكون من المنشأ وليس السوق الذي يتعامل مع المستهلك كآخر مرحلة من مراحل التعامل".



أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة للمصريين بشأن الاقتصاد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصادرات المصرية حافظت على استقرارها وسجلت 35 مليار و631 مليون دولار في عام 2023.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن "مصر استوردت بـ72 مليار دولار العام الماضي بدلا من 84 مليار دولار"، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار وتراجع الواردات بنسبة 14%، موضحا أن "مواد البناء تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار".

بشرى سارة لأبناء الجالية المصرية بالكويت.. وزيرة الهجرة تكشف التفاصيل

كشفت سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل موافقة وزارة الداخلية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم من أبناء الجالية المصرية في الكويت لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة.

مصدر مسئول ينفي تقارير إسرائيلية عن نقل معبر رفح إلى كرم أبو سالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصدرا مصريا مسؤولا ينفي للقاهرة الإخبارية تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.



توفير السلع قبل رمضان.. الحكومة تكشف مفاجآت سارة للمواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع اليوم كان لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية من أجل انخفاض أسعار السلع.



700 جنيه في الجرام..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن عيار 21..فيديو

تحدث الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسعار الذهب.

وقال وصفي واصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سعر جرام الذهب عيار 21 كان قد وصل إلى 4100 جنيه، لكنه سجل منذ بداية الأسبوع وحتى الآن 3400 جنيها، بانخفاض يصل إلى 700 جنيها في الجرام الواحد".



ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن دور محمد صلاح في اختيار مدرب المنتخب

استبعد الناقد الرياضي هاني عبدالنبي، أن يكون محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي دور في اختيار خليفة روي فيتوريا مدرب منتخبنا السابق.





ضخ مليارات الدولارات.. ضربة قاضية لـ تجار السوق السوداء.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مليارات الدولارات ستضخ للدولة المصرية من صندوق النقد وشركاء التنمية والأطروحات.

