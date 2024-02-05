ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن دور محمد صلاح في اختيار مدرب المنتخب

استبعد الناقد الرياضي هاني عبدالنبي، أن يكون محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي دور في اختيار خليفة روي فيتوريا مدرب منتخبنا السابق.

وقال "عبدالنبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، "من العيب إننا كدولة أو اتحاد في حجم الاتحاد المصري لكرة القدم نقول إن هناك لاعبا يتدخل بشكل مباشر في اختيار المدرب".

وأوضح الناقد الرياضي "يمكن أن يؤخذ برأي اللاعب في الحصول على خدمات المدرب الكفء الجيد، ولكن القرار دائما يكون مصدره اتحاد الكرة".

وذكر أن هدف اتحاد الكرة المصري هو الصعود إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مشددًا على أنه ملزم باختيار المدير الفني الأجنبي الأفضل لمنتخبنا، حتى يقوده إلى الصعود.