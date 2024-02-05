حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدرب الجديد للمنتخب .. تفاصيل

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدرب الجديد لمنتخب مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت: "لم يرفض التعاقد مع حسام حسن.. وما المانع من الحديث مع محمد صلاح حول المدرب الجديد؟"

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، وكذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.