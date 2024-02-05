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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة للمصريين بشأن الاقتصاد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصادرات المصرية حافظت على استقرارها وسجلت 35 مليار و631 مليون دولار في عام 2023.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن "مصر استوردت بـ72 مليار دولار العام الماضي بدلا من 84 مليار دولار".

وأشار إلى أن هناك انخفاض في عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار وتراجع الواردات بنسبة 14%، موضحا أن "مواد البناء تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار".

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن "السعودية وتركيا والإمارات وأمريكا وإيطاليا أبرز الأسواق للصادرات المصرية"، لافتا إلى أن "الصادرات المصرية للقارة الأفريقية زادت بنسبة 7%.. ولابد من فتح أسواق في أفريقيا أمام الصادرات المصرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "التصدير لافريقيا يحل أزمة كبيرة للدولار.. وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف المنتجات".
 

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