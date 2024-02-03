مستعرضا آراء المواطنين حول الأسعار.. أحمد موسى: مهم أوي نوصل صوت الناس

استعرض الإعلامي أحمد موسى، رسائل من المواطنين والذين تحدثوا عن أسعار اللحوم والدواجن ومختلف السلع في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " المواطنين أكدوا ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مهم أوي نوصل صوت المواطن للمسؤولين"، مضيفا:" نستعرض أسعار السلع في مختلف أنحاء الجمهورية ".

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن: "صوت المواطن هو الذي يقول الحقيقة عن الأسعار في الأسواق".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لاستعراض أراء المواطنين في زيادة الأسعار، واشتكى المواطنين من الارتفاع الكبير في الأسعار سواء في اللحوم أو الدواجن .