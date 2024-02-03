استثمار ضخم.. أحمد موسى: مشروع رأس الحكمة هيدخَّل فلوس كتير للبلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحديث عن مشروع استثماري في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، قائلا:" أرض مشروع رأس الحكمة مصرية وستظل مصرية وما يحدث استثمار".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركات مصرية ناجحة ستشارك في مشروع رأس الحكمة التنموي".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن:" أعداء الوطن يحاولون التشكيك في كل مشروعات الدولة، والتشكيك في مشروع رأس الحكمة؛ أدى إلى وجود دعاية إيجابية عن منطقة رأس الحكمة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن: "مشروع رأس الحكمة التنموية هيدخَّل فلوس كتير للبلد، والاستثمارات في هذا المشروع ضخمة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مشروع رأس الحكمة يعتبر أحد اهم المشروعات القومية التنموية في مصر".