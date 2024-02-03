دعايا تساوي 400 مليون دولار .. أحمد موسى عن مشروع رأس الحكمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحديث عن مشروع استثماري في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمال، قائلا:" رأس الحكمة اتعمل لها دعايا تساوي 300 أو 400 مليون دولار ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال ساعات قليلة اتعمل دعايا ضخمة لمنطقة رأس الحكمة بالحديث عن مشروع استثماري هناك ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رأس الحكمة أصبحت تريند بدون أي حديث من الدولة المصرية عن تفاصيل أي مشروع استثماري ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مشروع رأس الحكمة نجح قبل أن يبدأ وقبل أن تتحدث الدولة المصرية عنه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" رأس الحكمة تبعد حوالي 70 كيلو متر عن محافظة مطروح ".