أستاذ اقتصاد: الحديث عن مشروع رأس الحكمة أثر إيجابيا على السوق

أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن التصعيد في غزة وتوترات البحر الأحمر وضربات الحوثيين أثرت سلبا على الاقتصاد المصري.

وقال كريم العمدة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجرد الحديث عن مشروع رأس الحكمة له تأثير إيجابي على الاقتصاد في السوق".

وأضاف كريم العمدة:" مازال التضخم مشكلة أساسية تتسبب في توقف عجلة الاستثمار ".

وتابع كريم العمدة:" ننتظر صدور معلومات رسمية من الحكومة عن مشروع رأس الحكمة وكيفية تنفيذه على أرض الواقع ".

واكمل كريم العمدة :" لو توصلنا مع صندوق النقد لصيغة تفاهم للحصول على القرض أولا ثم نختبر السوق قبل بدء عملية تحرير سعر الصرف سيكون ذلك امرا جيدا".