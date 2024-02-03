ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

وجه الإعلامي أحمد موسى، نصيحة إلى كل مواطن يقوم بشراء سلع ومنتجات من مختلف الأسواق.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو بتشتري من أي مكان؛ لازم تتأكد من تواجد السعر على السلعة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "بعض التجار يقومون بالبيع بأسعار ليست مماثلة للأسعار التي يقومون بكتاباتها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بعض التجار لا يلتزمون بالسعر المدون على السلع ويقومون برفع أسعار السلع بشكل أكبر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى" اللي بيزود أسعار السلع عن الأسعار اللي مكتوبة؛ ماتشتروهاش".