خلال أسبوعين.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى للشعب المصري، متعلقة بأسعار السلع والمنتجات الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد بداية انخفاض أسعار للسلع، وذلك مع انطلاق معارض أهلا رمضان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أننا سنشهد في معارض أهلا رمضان انخفاضا في أسعار السلع المتواجدة بها، منوها بأن وزارة الزراعة ستنظم معارض بأسعار مخفضة بأكثر من 20%.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كل مؤسسات الدولة تعمل حاليا على تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطن.