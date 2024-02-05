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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

مدبولي
مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا سنشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بدء مراقبة التزام المنتجين بوضع الأسعار على السلع مارس المقبل".

وأشار: "سيتم توفير السلع للمواطنين في كافة المحافظات، وسيتم توفير السلع أيضا في مبادرات مثل أهلا رمضان"، موضحا: "الحكومة رصدت وجود نقص في بعض الادوية".

وأوضح: "رئيس الوزراء أكد على توفير الاحتياطات من الأدوية، كما أكد أيضا على توفير كل الادوية التي يحتاجها المواطن"، مشيرا: "رئيس الوزراء أكد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك".

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة لديها خطة لتوطين الأدوية في مصر، والدولة تتحرك سريعا للإفراج عن كل المستلزمات الطبية الموجودة في الجمارك".

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