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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكتة دولارية.. الديهي: السوق السوداء وقعت في مصيدة الدولة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" أنا بقول منذ أيام كثيرة انتظروا سكتة دولارية في السوق السوداء".

 وأضاف نشات الديهي :" رأينا في السوق السوداء انخفاضا كبيرا في سعر الدولار وسوف ينزل لأقل من 50 جنيها وسهم الدولار نازل وسوف يستقر في وضع شبه طبيعي ".

 وتابع نشأت الديهي :" هناك عوائد دولارية قادمة لمصر من أكثر من مصدر وهناك يد من حديد للدولة على كل تجار السوق السوداء المخزنين للدولار ".

 وأكمل نشات الديهي :" هناك انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، مضيفا:"  السوق السوداء للعملات الأجنبية وقعت في مصيدة الدولة ".

الديهي نشأت الديهي الدولار السوق السوداء اخبار التوك شو

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