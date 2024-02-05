سكتة دولارية.. الديهي: السوق السوداء وقعت في مصيدة الدولة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" أنا بقول منذ أيام كثيرة انتظروا سكتة دولارية في السوق السوداء".

وأضاف نشات الديهي :" رأينا في السوق السوداء انخفاضا كبيرا في سعر الدولار وسوف ينزل لأقل من 50 جنيها وسهم الدولار نازل وسوف يستقر في وضع شبه طبيعي ".

وتابع نشأت الديهي :" هناك عوائد دولارية قادمة لمصر من أكثر من مصدر وهناك يد من حديد للدولة على كل تجار السوق السوداء المخزنين للدولار ".

وأكمل نشات الديهي :" هناك انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، مضيفا:" السوق السوداء للعملات الأجنبية وقعت في مصيدة الدولة ".