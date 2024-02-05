أحمد موسى ينفعل بسبب ارتفاع الأسعار: إيه علاقة الدولار بالجرجير والبقدونس.. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب ارتفاع الأسعار لبعض السلع، قائلا: "الجرجير وبالقندونس مرتبط بالدولار، إزاي يعني، ما هو خلاص كل حاجة بيتم ربطها بالدولار، سعر السلعة مش زي إمبارح، ولا زي بكرا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "لا توجد سلعة على حالها، طيب إحنا داخلين على رمضان، لازم نشتغل من دلوقتي على رمضان ونوفر السلع، الأسعار دي المواطن مش هيقدر يتحملها في رمضان".

وأشار إلى أن "كيلو اللحمة بـ500 جنيها، كيلو الفراخ بـ100 جنيه، في المحل اللي جنبه بـ120 جنيها، الفرختين واحد، أزاي نبيع بسعرين، ليه نترك المواطن لكل تاجر يبيع ويشتري على هواه".

وأوضح: “كيلو البن العادي وصل إلى 600 جنيها، وقد يصل إلى 900 جنيها في العلامات التجارية، المواطن هيعمل إيه”، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي تاجر بالتوجه إلى السوق الموازي للحصول على الدولار.

