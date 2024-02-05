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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على انهيار الدولار في السوق السوداء، قائلا: "هبدة في الدولار والذهب".

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اللي اشتروا دولار الأيام الماضية أخذوا هبدة"، لافتا: "الدولار يتعرض لضربة قوية في السوق السوداء".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "هناك هبوط تاريخي للدولار في السوق السوداء، والدولار سعره انخفض في السوق السوداء لأقل من 50 جنيها"، لافتا: "التصدير لأفريقيا يحل أزمة كبيرة للدولار.. وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف المنتجات".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحملوا المواطن الفارق"، مشيرا: "البنك المركزي والبنوك المصرية ملتزمة بتوفير الاحتياج الدولاري من أجل توفير المواد الخام لكافة الصناعات".
 

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