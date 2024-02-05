50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على انهيار الدولار في السوق السوداء، قائلا: "هبدة في الدولار والذهب".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اللي اشتروا دولار الأيام الماضية أخذوا هبدة"، لافتا: "الدولار يتعرض لضربة قوية في السوق السوداء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "هناك هبوط تاريخي للدولار في السوق السوداء، والدولار سعره انخفض في السوق السوداء لأقل من 50 جنيها"، لافتا: "التصدير لأفريقيا يحل أزمة كبيرة للدولار.. وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف المنتجات".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحملوا المواطن الفارق"، مشيرا: "البنك المركزي والبنوك المصرية ملتزمة بتوفير الاحتياج الدولاري من أجل توفير المواد الخام لكافة الصناعات".

