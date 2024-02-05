فخري الفقي: تراجع سعر الدولار إلى 45 جنيها خلال أشهر قليلة .. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية حدث بسبب المضاربات غير المبررة.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيه غير مبرر تماما".

أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "تقديراتنا لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار من 35 إلى 40 جنيها"، موضحا: "هناك تكالب على الدولار من أجل الحصول على فارق السعر وتحقيق أرباح".

12 مليار دولار

أوضح: "هناك نقاش مستمر بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي من أجل المراجعة وزيادة التمويل، سعر الدولار تراجع بسبب أن الأسعار غير مبررة"، لافتا: "توقعات عالمية أنه سيكون هناك ضخ 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و7 مليار دولار من شركات التنمية".

تابع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "مصر ستتبع سياسة مرنة في سعر الصرف"، مشيرا: "صندوق النقد الدولي يرى أن مصر لديها سياسة مرنة تجاه سعر الصرف"، موضحا: "الدولار سينخفض لـ 45 جنيه خلال الأشهر القليلة القادمة".

استرسل: "المستورد لن يذهب للسوق الموازية مع نهاية العام لأننا نشهد ضخ كميات من الدولار كبيرة من جهات مختلفة والدولار يصبح سعره ما بين 35 إلى 40 جنيه مع نهاية العام في ظل ضخ مليارات الدولارات من الجهات المختلفة".

