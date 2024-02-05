لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

تحدث أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع بالأسواق المصرية، قائلا: "كل سلعة لها مصدر وصاحب الذي يستوردها من الخارج أو ينتجها محليا، وبالتالي، فإن متابعة الأسعار يجب أن تكون من المنشأ وليس السوق الذي يتعامل مع المستهلك كآخر مرحلة من مراحل التعامل".

أضاف "العتابي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "تأثر السلع بانخفاض سعر الدولار يتوقف على طريقة العرض والطلب وطريقة المنافسة، وبخاصة أن المنافسة هي التي تضبط الأسواق دائما".

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية: "مَن يجبر التجار على خفض السعر؟! إلا إذا كان هناك بضاعة دخلت وتجار كبار طرحوا بضاعة بأسعار تنافسية أقل، وأرى أن علاج الارتفاعات المفاجئة في الأسعار هو إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات من المنشأ، يجب سن قانون وتنفيذه، ومَن يخالف القانون يعاقب وفقا لما نصّ عليه القانون".

