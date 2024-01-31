رئيس شعبة المواد الغذائية: الحكومة تقدر «تدلع» المواطن بدون أي تكاليف إضافية|فيديو

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر المواد التموينية مستقر بشكل واضح، و65 مليون مواطن يصرفوا التموين بالمجان، والسكر بسعر استرشادي 12.60 جنيه قرش، ولا يدفع المواطن وإنما يُخصم من الدعم منه، فضلا عن 2 كيلو بسعر 27 جنيهًا للمواطن المصري المستفيد من بطاقة التموين.

طريقة مميزة للاستفادة من البطاقات التموينية

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يأمل أن يكون هناك توسع في بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بطاقة التموين هي الأمن والأمان للمواطن، إذ إنه يضمن أن ينزل في أي يوم يجد التموين الخاص به.

وتابع، أن كل مواطن له حد معين على بطاقات التموين ويضمن السلع الغذائية الخاصة به، ويجب التوسع في المنظومة، فضلا عن تعديل منظومة الخبز، "ممكن ندلع المواطن من خلال حملة الحكومة متدفعش فيها جنيه".

واستكمل، أن رغيف العيش يكلف الحكومة جنيه وبيتم تخصيمه من خلال الأفران، وفارق الخبز الذي يتركه المواطن من بطاقات التموين يتم تعويضه من خلال 10 قروش، "لما بياخد رغيف العيش بيخصم من الدعم بتاعه جنيه وفيه فجوة كبيرة، وبعض النفوس الضعيفة من الأفران والمواطنين يقوله بدل ما تاخد البريزة دي هضرب الفلوس وهمي وهديك مكانها بيض وجبنة أو ربع جنيه".

وواصل: "الحكومة كده كده بتدفع الجنيه للفرن، والفرن وسيط، ممكن نسيب الجنيه في البطاقة للمواطن زي الـ 200 جنيه بتوعه، ويتم تخصيم ثمن الرغيف من جوا البطاقة الجنيه زي ما بيتم تخصيم سعر الزيت والسكر وغيره، يعني بدل ما يكون 50 جنيهًا للمواطن على بطاقة التموين وعيش، يكون سعر العيش فلوس على البطاقة، وأي عيش يصرفه يتخصم من البطاقة، والفارق ياخده المواطن بدل ما يستفيد منه أصحاب النفوس الضعيفة".