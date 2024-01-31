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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيوصل 500 جنيه في رمضان.. أحمد موسى يصدم المواطنين بشأن سعر اللحمة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عبَّر الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من ارتفاع أسعار طن الصويا، الذي وصل إلى 43 ألف جنيه؛ بعدما كان بـ 24 ألف جنيه.

وأشار، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن أسعار الأعلاف تسير بشكل ضخم للغاية، وسعر اللحمة تخطى الـ300 جنيه، لافتا إلى أنه بهذا المعدل سيصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه في شهر رمضان. 

أحمد موسى يحذر من ارتفاع الأسعار 

وأضاف "موسى"، أن أسعار اللحوم ستصل لأرقام صعبة للغاية، ويجب أن يكون هناك تدخل حاسم من قبل المسؤولين قبل دخول شهر رمضان الكريم في ظل الأسعار الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري في الفترة الراهنة. 

ونوه أحمد موسى بأن أسعار الأعلاف واللحوم، تشهد زيادات غير مسبوقة في الوقت الحالي، وليس اللحوم فقط، وإنما في كل شيء، ويجب أن تكون هناك وقفة لكل ذلك. 

أحمد موسى طن الصويا ارتفاع الأسعار برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد اسعار اللحوم أسعار الأعلاف

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