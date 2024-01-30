أحمد موسى ينفعل بسبب الدولار: لا بد من القضاء على السوق السوداء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ملف الأزمة الدولارية صعبة، في ظل عدم السيطرة على السوق السوداء، مشددا على ضرورة حل تلك الأزمة بعد أن أصبحت تتفاقم في الأيام الماضية.

وأضاف موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستوجب إيجاد الحلول لمواجهة السوق الموازية، لافتا إلى أن الدولة بحاجة إلى الدولار في قطاعات كثيرة ومختلفة.

وأشار موسى، إلى أن هناك شكاوى من المواطن من ارتفاع وغلاء الأسعار، مبينا أن هناك أزمة وصعبة وهي الدولار وهي تصدر الأزمات العديدة، كما أن الحكومة تعمل على حل هذه الأزمة، ولا بديل أخر غير التصنيع، قائلا: "ده اللى هيقوم البلد".

وشدد موسى، على أنه لابد من القضاء على السوق السوداء، وزيادة تصدير المنتجات وتقليل الاستيراد، قائلا: "الحل واحد وهو التصنيع ثم التصنيع".