قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين.

يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الثلاثاء ببورسعيد استعدادًا لبترول أسيوط

و يستأنف المصري تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة التاسعة من دوري أورا والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط.

ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد والذي استضاف مساء اليوم السبت مباراة الفريق بدور الــ 32 من بطولة كأس مصر والتي جمعته بنظيره فريق مصر المقاصة وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليصعد النسور الخُضر إلى دور الستة عشر لملاقاة الفائز من طلائع الجيش وبترول أسيوط.