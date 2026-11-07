الإمارات وفنزويلا تبحثان هاتفيا تعزيز العمل المشترك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال هاتفي، مع وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية في فنزويلا أوليفر بلانكو، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و فنزويلا، وأوجه التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- عن تمنياته لأوليفر بلانكو بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، بمناسبة تعيينه وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الازدهار لشعبيهما.