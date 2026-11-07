ترامب يعرض على رئيس منظمة "يو إف سي" دانا وايت منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /السبت/، أنه عرض على دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة وأحد حلفائه منذ فترة طويلة، تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه يسرّه الإعلان عن عرض منصب المتحدث باسم الولايات المتحدة على دانا وايت، واصفا إياه بأنه "مقاتل ومحارب عظيم".

وأضاف ترامب أنه طلب من وايت اصطحاب عدد من المساعدين معه، وذكر من بينهم إسلام ماخاتشيف، وحبيب نورمحمدوف، وجاستن جيثجي، ودانيال كورمييه، وأماندا نونيس، وكايلا هاريس.