حدائق بورسعيد تتجمل من جديد.. محافظ بورسعيد يتفقد تطوير ورفع كفاءة حديقة سعد زغلول

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ضمن خطة شاملة للنهوض بالحدائق و الميادين العامة بمحافظة بورسعيد اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة سعد زغلول بنطاق حي العرب، لمتابعة معدلات التنفيذ، تزامنٱ مع جهود تطوير الحدائق العامة وتحسين المظهر الحضاري، وتوفير متنفسات ترفيهية للمواطنين

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام والأستاذة فاطمة العيوطي مدير إدارة الحدائق

قرب الانتهاء من اللمسات النهائية بالحديقة و زراعة أشجار الأكاسيا والبونسيانا

تابع المحافظ الموقف التنفيذي في أعمال التطوير، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 80 %، فيما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكة الري الحديثة و تنفيذ أعمال الإضاءة والأعمدة الديكورية الحديثة، و رفع كفاءة أعمدة الإنارة بالحديقة و المنطقة المحيطة بها، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للحديقة ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسع في المساحات الخضراء وقرب الانتهاء من زراعة أشجار الأكاسيا والبونسيانا، بما يعزز المظهر الحضاري ويوفر بيئة أكثر جمالًا للمواطنين وتنفيذ برجولاتين كبيرة الحجم وزيادة اعداد المقاعد إلى 70 مقعد جديد لاستيعاب أكبر عدد من رواد الحديقة و زيادة رقعة المسطحات الخضراء

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع تكثيف الجهود لإنجاز اللمسات النهائية، تمهيدًا لافتتاح الحديقة لتكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا لأهالي بورسعيد