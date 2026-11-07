قرار عاجل من رئيس الوفد بعدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات مكاتب اللجان العامة

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (275) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بشأن عدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة.

جاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، واستجابةً لمطالب الوفديين، وترسيخًا لمبادئ الحوكمة السياسية، وتحقيقًا للفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومتابعة أداء اللجان.

وأوضح القرار أن متابعة نشاط اللجان العامة والإشراف على تشكيلها يخضعان لقرارات المكتب التنفيذي، الأمر الذي يستلزم الفصل بين عضوية الجهة المشرفة وعضوية الهيئات التي تقع تحت إشرافها.

ونص القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات.