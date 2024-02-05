ارتفاع الكمون والفلفل الأسود والفاصوليا البيضاء.. تعرف على أسعار السلع الأساسية بالأسواق

يعد الكمون مكونًا أساسيًا في تحضير الطعام المصري التقليدي فضلا عن الفلفل، وبعض البقوليات الاخرى مثل الفاصوليا البيضاء التي تستخدم في العديد من الوصفات، إلا أن ارتفاع أسعار هذه السلع يفرض ضغطًا اقتصاديًا إضافيًا على الأسر، ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يعيشون بدخل ثابت.

ويسبب عدم توفر بعض السلع مثل الفاصوليا البيضاء تحديًا إضافيًا للمستهلكين، حيث يجدون صعوبة في العثور على بدائل مناسبة وبأسعار معقولة، وهذا يجبر الكثير من الأسر على تعديل نمط حياتهم الغذائي والبحث عن سلع بديلة، مما يؤثر على التنوع الغذائي والتغذية السليمة.

وتعاني الأسر المصرية في الآونة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث شهد الكمون البلدي ارتفاعًا كبيرًا ليصل سعره إلى 450 جنيهًا، والفلفل الأسود إلى 360 جنيهًا، والفاصوليا البيضاء 124 جنيها مع عدم توافرها في الأسواق، والفول البلدي بلغ 60 جنيهًا، والعدس 84 جنيهًا.

رصدت عدسة صدي البلد اسعار الكمون والفلفل الابيض والفاصوليا البيضاء وبعض البقوليات، وفي البداية قال احمد حامد احد اصحاب محلات العطارة أن سعر كيلو الكمون ارتفع ليصل الي 450 جنيه للكيلو والفلفل الاسود الي 360 جنيها للكيلو والفاصوليا البيضاء الي 124 جنيها والفول 60 جنيها للكيلو والعدس 84 جنيها، مشيرا إلى ان حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي.