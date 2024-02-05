عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ومنع استيراد السلع الاستفزازية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية من الحكومة وضع مجموعة من السياسات لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار مختلف الأجهزة الكهربائية ، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال فإن متوسط سعر الثلاجة 11 و12 قدم تبدأ من 22 لـ30 ألف جنيه وفي 2021 كانت بـ6 و7 آلاف جنيه إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أجهزة التكييف والغسالات والبوتاحاز وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

وقالت " درويش " فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة : إن الصناع ومستثمرى الأحهزة الكهربائية أكدوا أنه على سبيل المثال لا الحصر أن شاشات التلفاز أصبحت عملة نادرة ويتم بيعها بزيادة 2 و3 و4 آلاف جنيه عن السعر المحدد وهذا بسبب غياب عدالة التوزيع وشاشة 43 بوصة الشعبية تصل لـ15 ألف جنيه و55 بوصة بـ20 ألف جنيه.

وطالبت النائبة سولاف من الحكومة توحيد سعر الصرف للصناع والتجار العاملين فى مجال الأجهزة الكهربائية مع عدالة المصنع في التوزيع بين التجار مؤكدة على ضرورة وضع اسعار استرشادية لمختلف الأجهزة الكهربائية ووضع هامش ربح مناسب للتجار ومراقبة جميع الأسواق الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية مع التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية العاملة فى انتاج الأجهزة الكهربائية والتزام التاجر بقائمة الأسعار.

كما طالبت النائبة سولاف درويش بإعطاء أولوية قصوى لتوطين مثل هذه الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين صناعات قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الكهربائية ، مؤكدة أن تحقيق هذا الاقتراح يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وجعل مصر مركز اقليمى كبير فى مثل هذه الصناعات من اجل الاتجاه نحو تصدير مصر للأجهزة الكهربائية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة الوقف الفورى لاستيراد أى سلع استفزازية وعدم استيراد بعض السلع المورد لها بدائل محلية لتشجيع المنتجات الوطنية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.

الحكومة الأجهزة الكهربائية أجهزة التكييف الغسالات رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

إعلام عبري : إدارة بايدن تخطط مع مسؤولين إسرائيليين لـ"اليوم التالي لنتنياهو"

لن نسكت .. الحوثيون : أمريكا وبريطانيا شنتا 300 غارة على اليمن

مناورة عسكرية من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب الحرب والجفاف.. المجاعة تضرب 16 مليون شخص في إثيوبيا

بعد زلزال أسعار الذهب | قرّر هتشتري وللا تبيع .. واِعرف الأنسب لك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ