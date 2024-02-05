مصدر مسئول ينفي تقارير إسرائيلية عن نقل معبر رفح إلى كرم أبو سالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصدرا مصريا مسؤولا ينفي للقاهرة الإخبارية تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وتابعت القناة، أن مصدرا مصريا مسؤولا ينفي للقاهرة الإخبارية تقارير إعلامية إسرائيلية عن مباحثات بين مصر وأمريكا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل.

وأكملت القناة، بأن مصدرا مصريا مسؤولا ينفي للقاهرة الإخبارية ما تردد عن استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية بشمال غزة .. ويوضح أن الشاحنة تابعة لوكالة أونروا.