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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير السلع قبل رمضان.. الحكومة تكشف مفاجآت سارة للمواطنين

السلع
السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع اليوم كان لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية من أجل انخفاض أسعار السلع.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن رئيس الوزراء أكد أن هناك تنسيقا بين المؤسسات للعمل على ضبط الأسواق، كما أنه تم مناقشة بعض التحديات التي تعيق انخفاض أسعار السلع، مؤكدا أنه تم التأكيد على ضرورة توفير المواد الخام للصناعة.

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 ضرورة توفير السلع قبل رمضان

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على ضرورة توفير السلع قبل رمضان، من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة “كلنا واحد”، ومبادرة “أهلا رمضان”، مع ضرورة توفير المواد الخام، للصناعات الغذائية.

وأشار محمد الحمصاني إلى أن الانخفاضات الحالية في سعر الدولار نتيجة جهود الدولة لضبط سعر الصرف، مؤكدا أنه سنعمل على وضع  الحد الأقصى للسعر على السلع في مارس المقبل.

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