تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول أنباء عن انخفاض سعر الذهب في الأيام القادمة .. فما التفاصيل ؟

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أسعار الذهب تتجه نحو الارتفاع، وقد يحدث بعض التقلبات فى سعر الذهب لكن الاتجاه العام فى ٢٠٢٤ هو الارتفاع.



وأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الانخفاض في اسعار الذهب في الوقت الحالي ما هو إلا فترة تصحيح للسوق، و لن يستقر الذهب محلياً الا مع استقرار سعر صرف الدولار

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أهمية تنوع المدخرات، ويجب أن يكون الذهب جزءا منها، فهو الملاذ الآمن ومن افضل خيارات الادخار للحفاظ على الأموال من أخطار التضخم ناصحا المدخرين بالانتظار لمزيد من انخفاض أسعار الذهب ليقوموا بشرائه، موضحا أن الأسعار ستتجه للانخفاض خلال الفترة القادمة و من ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى.





و أشار الإدريسي، إلى أن أسعار الذهب عالمياً سوف ترتفع بنحو ٦٪؜ و يتبعها ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اضعاف هذا الرقم بسبب زيادة الطلب، التحوط من المخاطر، مواجهة التضخم، الصراعات الجيوسياسية، و تراجع سعر الصرف للجنيه.

اما للدولار استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الاثنين بالبنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر".. بلغ متوسط سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي - أكبر بنك قطاع خاص من حيث القيمة الإسمية، استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وفق بيانات البنك.

وفي البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني تباينا طفيفا، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني ارتفاعا للشراء مسجلا 38.74 جنيه وتراجعا طفيفا عند البيع مسجلا 38.99 جنيه.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الاسترليني 38.86 جنيه للشراء، و39.11 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. استقر الريال السعودي في تعاملات اليوم عند 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.33 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.. وفق بيانات البنك الأهلي.

وزاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 46 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليبلغ 219ر35 مليار دولار مقارنة بنحو 173ر35 مليار دولار في نوفمبر السابق له. وأعلن البنك المركزي المصري - في بيان سابق - أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وذكر المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.