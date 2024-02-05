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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة لأبناء الجالية المصرية بالكويت.. وزيرة الهجرة تكشف التفاصيل

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

كشفت سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل موافقة وزارة الداخلية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم من أبناء الجالية المصرية في الكويت لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة.

بشرى سارة للمصريين في الكويت

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وقالت سها الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تلقينا استغاثات من المصريين في الكويت لإمكانية تجديد جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك لمن انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم".

وأضافت سها الجندي:" خاطبت وزير الداخلية بشكل رسمي لبحث مدى إمكانية حل أزمة أبناء الجالية المصرية في الكويت ".

وتابعت سها الجندي:" وزارة الداخلية وافقت على تجديد بطاقات الرقم القومي الخاص بأبناء الجالية المصرية في الكوبت وهذا يدل على أن الدولة المصرية توفر كافة السبل لمساعدة المصريين بالخارج".

وعن مبادرة سيارات المصريين في الخارج قالت سها الجندي:" المصريون في الخارج يقبلون على المشاركة في المبادرة وعدد الموافقات الاستيرادية  للسيارات وصل لحوالي  مليار و700 مليون دولار ونصف هذا المبلغ وصل لوزارة المالية، وأكثر من 400 ألف مواطن سجلوا على تطبيق المبادرة ".

الهجرة وزيرة الهجرة الكويت اخبار التوك شو الجالية

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