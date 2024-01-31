عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزيرة الهجرة: جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحافظ على الهوية الوطنية والثقافية

وزيرة الهجرة تتفقد
وزيرة الهجرة تتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أركان جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وذلك على هامش مشاركتها، اليوم الأربعاء، في ندوة" دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، التي ناقشت مفاهيم الهوية الثقافية والوطنية وكيفية الحفاظ عليها، ومشكلات الغزو الثقافي، وكيفية حماية عقول الشباب.

وزيرة الهجرة تتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأزهر الشريف من خلال جناح الأزهر بمعرض الكتاب ، يثبت دوره المحوري في نشر العلم والتثقيف، ويحافظ على الهوية الوطنية والثقافية، لجمهور معرض  الكتاب، ويعزز الجهود المشتركة بين الأزهر ووزارة الهجرة، لنشر الوعي والتثقيف والحفاظ على الهوية في المجتمع، خاصة بين الشباب والأطفال.

وقد عبرت السفيرة سها جندي، عن سعادتها بما رأته في أركان الفتوى، والطفل، والمخطوطات، وقطاع المعاهد، وجامعة الأزهر، بركن جناح الأزهر، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع القائمين على أركان جناح الأزهر الشريف، في نشر الفتوى الصحيحة، وإدخال السرور على زائري جناح الأزهر، والتوعية والتثقيف المجتمعي، كما أشادت بدور الأزهر في مجال الترميم والحفاظ على المخطوطات واللغة العربية،  والآثار الإسلامية، والتراث الثقافي للبلاد.

انتهاء تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اعرف موعد النتيجة وكيفية الحصول عليها

المحرصاوي لـ سفراء الأزهر: دراسة علم الإدارة ضرورة ملحة في عصرنا الحالي

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

انتهاء تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اعرف موعد النتيجة وكيفية الحصول عليها

المحرصاوي لـ سفراء الأزهر: دراسة علم الإدارة ضرورة ملحة في عصرنا الحالي

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر فبراير للمستحقين

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية موسعة لمواجهة المخططات الصهيونية لتهويد القدس

طلاب الأزهر يُبدعون في حب مصر ويُبهرون زوار معرض الكتاب

مجلس جامعة الأزهر يشكر الكليات على نجاح الامتحانات ويشدد على سرعة إعلان النتائج

للمرة الثانية.. قرية «جوجر» بالدقهلية تشارك بـ 6 شاحنات جديدة لإغاثة غزة

مستشار مفتي الجمهورية: تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة في حق أحرار العالم

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في قصف منزل جنوبي شرقي رفح

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ