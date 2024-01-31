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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر فبراير للمستحقين

صدى البلد

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2024م، غدًا الخميس الموافق ١ من فبراير 2024م، من مكاتب البريد وفروع البنوك.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء، الى أن صرف الإعانات الشهرية يندرج تحت برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

وأضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من فرق بيت الزكاة والصدقات. 

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