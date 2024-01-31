المحرصاوي لـ سفراء الأزهر: دراسة علم الإدارة ضرورة ملحة في عصرنا الحالي

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الإدارة هي فن وعلم حيوي ومهم يحتاجه كل الأفراد في عصرنا الحالي لتسهيل الأعمال وإنجازها وتحقيق الأهداف عن طريق توجيه الطاقات البشرية والأفراد المشاركين معه في المنظومة العملية فى مؤسسة ما، وكذلك اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة لرفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح إضافة لإنتاج أفكار مبتكرة لتطوير العمل في مؤسسة ما.

المحرصاوي لمنسقي مشروع سفراء الأزهر: دراسة علم الإدارة ضرورة ملحة

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور المحرصاوي، بعنوان: «مقدمة في فن الإدارة» بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة في حضور منسقي مشروع سفراء الأزهر.

وأوضح الدكتور المحرصاوي، أن الإدارة تستلزم القيام بعدة وظائف تتمثل في التخطيط والتنظيم والتوجيه والتوظيف والرقابة وإعداد التقارير المطلوبة لهذا العمل.

وأشار إلى العديد من الأمثلة والصور لفن الإدارة، وإيضاح بعض المهارات الشخصية للشخص القائم بالإدارة، وضرورة أن يتحلى بالحكمة والصبر وثباته الانفعالى وحسن استخدامه لغة الجسد وحسن الرد والتغافل والترفع عن سفاسف الأمور، وصحة إصدار القرارات اللازمة في الأوقات المناسبة، وكذلك متى تستخدم الديمقراطية بين المرؤوسين ومتى يتم فرض قرار صائب لصاحب الإدارة ذاته على المرؤوسين.

وأشار إلى بعض الصفات التي يجب أن يتميز بها القائد الناجح وصاحب الإدارة وهي أن يكون صاحب أخلاق حسنة وقدوة لغيره ومحفزا ومغيرا للأفضل وملهما لمن حوله ومخططا جيدا واجتماعيا ومبتكرا ومتطلعا لكل ما هو جديد ومشاركا لأفراد الإدارة لاتخاذ القرارات الصائبة إذا لزم الأمر ممن يشاركونه تحقيق الأهداف في المؤسسة.

وأضاف الدكتور المحرصاوي أنه من عوامل نجاح الإدارة التشجيع على العمل الجماعي، وأن يكون القائم بالإدارة على علم بالتدرج في كيفية التغيير في المنظومة الإدارية لصالح المؤسسة وأن يعمل على إيقاظ الجوانب الإيجابية في مرؤوسيه والتنبيه قبل العقاب.

كما أشار الدكتور المحرصاوي إلى جانب هام جدا في الإدارة وهو الجانب الأخلاقي الذي يجب توافره في العمل على الصعيدين سواء صاحب الإدارة أو المرؤوسين وهو أن لا يبخس رئيس العمل حق الموظف أو العامل أو المرؤوس عند التعاقد وألا يكلفه فوق طاقته وأن يعامله بالحسنى وأن يعطيه حقه عقب إنجازه العمل، موضحا أنه حتى لا يُدفع المرؤوس إلى الفساد يجب أن يتضح له العمل المطلوب منه والأجر الذي سيحصل عليه مقابل عمله والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازه.