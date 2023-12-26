عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي لخريجي الأزهر: التحقيق فن عربي أصيل مارسه العلماء الأوائل ووضعوا قواعده

صدى البلد

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن علمائنا الأوائل هم أول من وضعوا أصول التحقيق وضوابطه وتشهد على ذلك الكتب التي تزخر بها المكتبات العلمية العتيقة، وإن المستشرقين تلقفوا هذا الفن وجعلوا منه علمًا له قواعد وأصول وأعادوه لنا بهذه الصورة، مما جعل البعض يُفتتن بهذا العلم في حين أن المدقق في هذا الموضوع يجد أن العالم العربي عبد القادر البغدادي الذي وُلد في بغداد هو أول من وصل بفن التحقيق إلى قمته وهذا ما حواه كتابه "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب".

جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي ألقاها فضيلته ضمن الدورة العلمية "مقدمة في فن التحقيق ومنهج استخدام المراجع وإعداد البحث العلمي" بحضور عدد كبير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا، عن طريق الحضور المباشر وغير المباشر.

وأشار د. المحرصاوي إلى الفرق بين المصدر والمرجع فالمصدر هو ما ينقل منه وحاجة الباحث إليه حاجة أساسية، وأما المرجع فهو ما يتم الرجوع إليه في تحقيق نص أو تصحيح خطأ.

وأكد د. المحرصاوي على ضرورة رجوع الباحث إلى ما يملكه من كتب ذات الصلة بموضوع البحث، وهذا يحتاج إلى سعة صدر الباحث وصبره وعدم تسرعه في الحصول على المادة العلمية حتى يصل إلى هدفه العلمي الصحيح.

وفي نهاية المحاضرة فتح د. المحرصاوي باب الحوار للدارسين حيث أجاب على استفساراتهم وأسئلتهم، وأكد على ضرورة أن يكون للباحث شخصيته المستقلة في بحثه مع الأخذ في الاعتبار عدم الإخلال بقواعد وأصول كتابة البحث.

خريجي الأزهر المحرصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

ترشيحاتنا

تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

أذربيجان تطرد اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين

تقلبات طبيعية..هل يحد قرار حظر نشر أسعار الذهب من ارتفاعه؟

تطورات جديدة في شكوى فرجاني ساسي ضد الزمالك.. ما هي

أيمن قطامش: تدريب الشباب على مهارات تناسب سوق العمل الداخلية والخارجية |فيديو

الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بإعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

فيديو

ديانة الإنسان الحب.. تصريح الفنان وسام بريدي يثير ضجة| فيديوجراف

مفاجأة.. جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز.. فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ