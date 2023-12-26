المحرصاوي لخريجي الأزهر: التحقيق فن عربي أصيل مارسه العلماء الأوائل ووضعوا قواعده

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن علمائنا الأوائل هم أول من وضعوا أصول التحقيق وضوابطه وتشهد على ذلك الكتب التي تزخر بها المكتبات العلمية العتيقة، وإن المستشرقين تلقفوا هذا الفن وجعلوا منه علمًا له قواعد وأصول وأعادوه لنا بهذه الصورة، مما جعل البعض يُفتتن بهذا العلم في حين أن المدقق في هذا الموضوع يجد أن العالم العربي عبد القادر البغدادي الذي وُلد في بغداد هو أول من وصل بفن التحقيق إلى قمته وهذا ما حواه كتابه "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب".

جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي ألقاها فضيلته ضمن الدورة العلمية "مقدمة في فن التحقيق ومنهج استخدام المراجع وإعداد البحث العلمي" بحضور عدد كبير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا، عن طريق الحضور المباشر وغير المباشر.

وأشار د. المحرصاوي إلى الفرق بين المصدر والمرجع فالمصدر هو ما ينقل منه وحاجة الباحث إليه حاجة أساسية، وأما المرجع فهو ما يتم الرجوع إليه في تحقيق نص أو تصحيح خطأ.

وأكد د. المحرصاوي على ضرورة رجوع الباحث إلى ما يملكه من كتب ذات الصلة بموضوع البحث، وهذا يحتاج إلى سعة صدر الباحث وصبره وعدم تسرعه في الحصول على المادة العلمية حتى يصل إلى هدفه العلمي الصحيح.

وفي نهاية المحاضرة فتح د. المحرصاوي باب الحوار للدارسين حيث أجاب على استفساراتهم وأسئلتهم، وأكد على ضرورة أن يكون للباحث شخصيته المستقلة في بحثه مع الأخذ في الاعتبار عدم الإخلال بقواعد وأصول كتابة البحث.